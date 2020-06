Roncello: trovato morto in casa un 84enne. Sul posto, intorno alle 12.20, Carabinieri e sanitari.

Roncello: trovato morto in casa un 84enne

Sono ancora da chiarire le cause della morte di un 84enne trovato senza vita in casa oggi nella sua abitazione di Roncello in via Galilei. L’allarme è scattato intorno alle 12.20. Sul posto, in base a quanto diffuso dall’Agenzia regionale emergenza urgenza sono giunte ambulanza e automedica. Purtroppo però per l’84enne non c’è stato nulla da fare.

