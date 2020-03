Roncello, una finestra sulla biblioteca… contro il Coronavirus

Una finestra sulla biblioteca… contro il Coronavirus.

Bellissima iniziativa quella promossa in queste ore dalla biblioteca comunale di Roncello, che per sopperire alla chiusura al pubblico ha deciso di mettere a disposizione i propri libri sul davanzale della struttura di piazza Sant’Ambrogio.

L’idea

L’idea è stata lanciata dal personale e dalla squadra dei volontari della biblioteca per aiutare la comunità a trascorrere queste giornate di quarantena da trascorrere tra le mura di casa. Periodicamente sul ripiano verranno posizionati alcuni libri che gli utenti potranno prendere liberamente e che, una volta terminata la lettura, potranno essere tenuti, regalati oppure restituiti e rimessi a disposizione di altri lettori.

Una scelta di titoli e generi davvero variegata, che ovviamente tiene conto dei gusti anche dei più piccoli. Il servizio è già attivo e qualcuno ha già colto l’occasione per recuperare un buon libro e dedicarsi a un sano passatempo casalingo.

La biblioteca, come da decreto pubblicato nei giorni scorsi, rimarrà chiusa fino al prossimo 3 aprile, ma come molte altre realtà del sistema si sta attivando per permettere all’utenza di continuare ad accedere ai servizi normalmente proposti.

L’annuncio su Facebook

Questo il posto apparso sulla pagina Facebook della biblioteca

Cari utenti,

In questi giorni particolari vi invitiamo a rimanere in casa ma se nel corso di una passeggiata in solitaria (rispettando tutte le disposizioni sanitarie) vi viene voglia di leggere un libro, approfittate della nostra “Finestra sulla biblioteca”. Lasceremo sul ripiano della finestra libri in dono che potete prendere e portare a casa. Infine cogliamo l’occasione per informarvi che la biblioteca rimarrà chiusa fino a tutto il 3 Aprile compreso.

