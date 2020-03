Aggiornamenti dal comune di Ronco Briantino. A comunicare i dati dell’ultima settimana è stata il sindaco Kristiina Loukiainen.

Ronco Briantino: dall’inizio dell’epidemia 12 ricoveri e due decessi

Dall’inizio dell’epidemia, in base al comunicato diffuso dal primo cittadino, ci sono stati 12 ricoverati per covid-19 tra i residenti ronchesi, di cui cinque sono tornati a casa e sono convalescenti. Purtroppo ci sono stati due decessi. Ricordiamo tra le vittime anche Don Ezio, Parroco di Ronco dal 1998 al 2008.

“Ho scritto ricoverati, non contagiati – precisa il sindaco. La differenza è fondamentale e occorre comprenderla bene. Infatti i dati ufficiali, che sono gli unici di cui disponiamo, riguardano solo coloro che sono stati ricoverati in ospedale perché solo a loro è stato fatto il tampone. Così come solamente gli stretti contatti dei contagiati ufficiali vengono messi in quarantena. Questo significa che ci sono altre persone che si ammalano e che sono curate a casa e per questo non risulteranno da nessuna statistica. Questa è la linea di azione scelta dalla nostra Regione. Detto tutto ciò capite bene che è piuttosto inutile insistere sul numero di “contagiati” a Ronco; di fatto non è possibile per nessuno conoscerlo”.

Impegnarsi al massimo per evitare la diffusione

“Occorre invece impegnarsi al massimo per evitare che il contagio dilaghi ulteriormente – spiega il sindaco. Bisogna restare a casa e uscire solamente lo stretto necessario. Prendiamo le restrizioni della nostra vita sociale per quello che sono: l’unico modo che abbiamo per limitare la diffusione del virus. Cerchiamo, per esempio, di concentrare la spesa in un’unica uscita settimanale. Abbiamo cura dei nostri anziani; in questa situazione significa frequentarli meno possibile, potremmo costituire un rischio per loro. Facciamo sentire la nostra vicinanza in altri modi, con frequenti telefonate, per esempio”.

LEGGI QUI LA MAPPA DEL CONTAGIO COMUNE PER COMUNE

Numeri utili

Si ricorda che sul sito del Comune sono disponibili tutte le notizie utili sull’emergenza sanitaria. È possibile, inoltre, telefonare al numero 334 1141124, rivolto soprattutto agli anziani.

“Un abbraccio di incoraggiamento a tutti coloro che lavorano nei settori che continuano la propria attività, perché indispensabili anche in questo momento – conclude la Loukiainen. Ringrazio tutti i volontari per l’aiuto che danno soprattutto alle persone più fragili. Sono state attivate diverse iniziative, sia di sostegno che di svago e divertimento. Ringrazio nuovamente i medici di famiglia e tutto il personale collegato alla cura dei malati; lavorano senza sosta per aiutarci a superare una prova durissima”.