Ronco, incendio al capanno degli attrezzi VIDEO

Capanno degli attrezzi in fiamme in un’area agricola fra Ronco Briantino e Bernareggio. Sul luogo dell’incendio i Vigili del fuoco e i Carabinieri.

L’incendio in un’area isolata

Sono intervenuti intorno alle 11 i Vigili del fuoco del distaccamento di Vimercate in un’area agricola a Ronco Briantino nei pressi della strada provinciale verso Bernareggio. Ad andare in fumo un capanno degli attrezzi che ha preso fuoco per ragioni ancora da accertare: i Vigili del fuoco hanno domato le fiamme che hanno completamente bruciato le pareti in legno e il tetto della struttura, dove erano presenti alcuni oggetti da utilizzare per l’orto.

Il fumo visibile fino a Bernareggio

Molti i cittadini di Ronco e anche di Bernareggio che hanno notato l’alta colonna di fumo nero arrivare da un’area rurale al confine fra i due comuni: i pompieri hanno dovuto lavorare per circa 20 minuti per spegnere le fiamme e raffreddare gli oggetti presenti ancora fumanti.

Ancora da stabilire l’origine del rogo.

TORNA ALLA HOME PAGE