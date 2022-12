Rotto il vetro della porta della cooperativa sociale

Risveglio amaro, oggi, lunedì 19 dicembre, per i volontari e le volontarie della cooperativa sociale Raggio Bianco che da pochi mesi opera nei locali comunali di via Riccione al Villaggio Snia.

Vetro rotto alla cooperativa sociale

Al loro arrivo i volontari hanno trovato il vetro della porta d’ingresso in frantumi. Due le ipotesi, o un vandalismo o un tentativo di intrusione fallito: nessuno è riuscito a entrare. La scoperta, come detto, questa mattina. Amareggiato il presidente Marco Merighi: “E’ sempre più difficile fare del bene, quello che è certo è che non hanno infranto la nostra passione per continuare la nostra attività al fianco dei più bisognosi della nostra comunità”.

Assistenza e solidarietà alimentare

La cooperativa sociale Raggio Bianco è nata il 5 luglio 2021 e da ottobre svolge ufficialmente il prezioso servizio quotidiano di assistenza e solidarietà alimentare in via Riccione.