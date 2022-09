E' stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano dopo una brutta caduta dalla moto avvenuta a Ornago poco dopo mezzogiorno e mezza. Ma foretunatamente, in base ai primi accertamenti, non sarebbe in pericolo di vita.

Rovinosa caduta dalla moto: 39enne trasportato al San Raffaele

Si tratta di un uomo di 39 anni residente a Cornate d'Adda, soccorso alle 12.35 in via Ciucani. In base a quanto accertato dal Corpo di Polizia locale Brianza Est, che ha effettuato i rilievi sul posto subito dopo l'incidente, il centauro avrebbe fatto tutto da solo: per cause ancora da chiarire mentre procedeva in direzione Bellusco avrebbe perso il controllo della moto finendo a terra.

I soccorsi si sono subito portati sul posto: giunti in via Ciucani in codice giallo gli operatori del 118 hanno disposto il trasferimento del 39enne all'ospedale San Raffaele di Milano in codice rosso. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

L'ambulanza è dunque partita alla volta dell'ospedale milanese mentre sul posto sono rimasti gli agenti della Polizia locale di Ornago che hanno effettuato i rilievi di rito che saranno utili ora alla ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro.