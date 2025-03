Ruba alcolici al supermercato, arrestato

Beccato mentre ruba bottiglie di alcolici al supermercato Esselunga di Macherio.

Ruba alcolici

Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio presso il supermercato Esselunga di via Fratelli Cervi dove sono prontamente intervenuti i Carabinieri di Biassono. Un uomo di 43 anni, di nazionalità rumena, senza fissa dimora, ha tentato di rubare diverse bottiglie di liquori da uno scaffale per un valore commerciale della merce di circa 350 euro. Quando è stato sorpreso dal personale del supermercato addetto alla sicurezza interna, l'uomo ha dato in escandescenze.

Arrestato un 43enne

Non solo il ladro ha tentato di impossessarsi di bottiglie di liquori senza pagarle ma quando è stato sorpreso ha aggredito anche il personale del supermercato addetto alla sicurezza interna e ne è nata una colluttazione. Ricevuta la segnalazione, i Carabinieri di Biassono sono intervenuti immediatamente arrestando il rumeno in flagranza di reato per rapina impropria. Si tratta, come detto, di un uomo di 43 anni senza fissa dimora.

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola martedì 25 marzo 2025.