Ruba alcolici al supermercato, arrestato

Ruba alcolici e super alcolici al supermercato, arrestato

Mercoledì pomeriggio a Paina

Aveva fatto una “bella” spesa da 900 euro, per brindare al Natale come si deve, senza però passare dalla cassa. Mercoledì 15 dicembre attorno alle 17, a Paina, presso il supermercato Esselunga, i militari della stazione dei Carabinieri di Carate Brianza sono intervenuti per un soggetto che aveva asportato furtivamente alcuni generi alimentari, ma principalmente alcolici e superalcolici piuttosto costosi, per un valore complessivo di quasi 900 euro.

L’uomo, un cittadino romeno, di 50 anni, addetto alle pulizie con diversi precedenti per reati contro il patrimonio, insieme a un complice poi fuggito, dopo aver riempito il carrello della spesa con bottiglie pregiate e cibo, transitando per l’area di pagamento self service, è uscito dall’area casse accodandosi a un ignaro cittadino per poi essere fermato da un addetto alla sicurezza. I militari dell’Arma, prontamente intervenuti, hanno quindi tratto in arresto l’uomo.

Vana la proposta dell’uomo di saldare il conto. Il supermercato Esselunga, per politica aziendale, chiede di procedere su tutti i furti.