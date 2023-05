Ruba del formaggio e lo nasconde nel giubbotto... rubato: preso dai Carabinieri

Prima ha rubato un giubbotto, poi ci ha infilato dentro un pezzo di formaggio pensando di uscire dal supermercato senza pagare né l'uno né l'altro. Ma gli è andata male, perché i Carabinieri, allertati dalla vigilanza, lo hanno preso prima che potesse darsela a gambe.

Ruba del formaggio e lo nasconde nel giubbotto... rubato

Nei guai è finito un 38enne brianzolo già noto alle Forze dell'ordine per precedenti molto simili. I fatti contestati sono accaduti lunedì a Usmate Velate. L'uomo si trovava tra le corsie del supermercato quando ha messo le mani su un giubbotto tagliando la tacca antitaccheggio. Non soddisfatto, ha trafugato anche un pezzo di formaggio piuttosto voluminoso e se lo è infilato nei pantaloni, cercando di nascondere il tutto proprio con il giaccone.

Preso dai Carabinieri

La sua goffa andatura non è sfuggita ai vigilanti del supermercato, che dopo averlo seguito, lo hanno fermato prima che potesse andarsene. Allertati i Carabinieri, sono stati questi ultimi a trarre in arresto il 38enne vista la denuncia e i precedenti. Processato per direttissima già nella giornata di ieri, martedì 16 maggio, l'uomo è stato rinviato a giu

dizio dopo la convalida dell'arresto, ma nel frattempo rimesso in libertà.