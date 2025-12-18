Ruba in farmacia e spintona un cliente: 23enne denunciato

Ha rubato alcune scatole di medicinali e poi, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, ha spintonato una persone presente nella farmacia che aveva tentato di fermarlo. E’ stato però bloccato poco dopo dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monza che lo hanno denunciato per rapina impropria: si tratta di un cittadino egiziano di 23 anni residente a Sesto San Giovanni.

Ruba in farmacia e scappa: 23enne denunciato per rapina impropria

I fatti si sono svolti nel pomeriggio di venerdì 12 dicembre 2025, quando, il giovane, entrato in una farmacia del centro di Villasanta, ha sottratto alcune scatole di farmaci e nel tentativo di guadagnare la fuga e assicurarsi la refurtiva ha spintonato una persona presente nell’esercizio commerciale che aveva cercato di bloccarlo, riuscendo ad allontanarsi.

La preziosa e intraprendente collaborazione dei testimoni che hanno segnalato ai militari la fuga del soggetto a bordo di un autobus di linea, ha consentito alla pattuglia dell’Arma intervenuta sul posto, di intercettare il mezzo pubblico e individuare l’autore del fatto ancora in possesso dei medicinali asportati. La refurtiva è stata sottoposta a sequestro e successivamente restituita al responsabile della farmacia.

Il 23enne, già noto alle forze dell’ordine è stato condotto in caserma per le procedure di rito e deferito all’Autorità Giudiziaria per rapina impropria.