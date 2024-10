Sorpreso a rubare al supermarket, prende a testate il caporeparto

Sorpreso dopo aver rubato diversi cosmetici al supermarket di San Salvatore a Seregno, ha dato letteralmente in escandescenze e ha rifilato al caporeparto una testata e un pugno in pieno volto. Poco dopo il furfante bloccato dai Carabinieri a breve distanza dal punto vendita.

Arrestato 30enne seregnese

Nei giorni scorsi arrestato con l'accusa di rapina impropria un seregnese di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine. E' stato rintracciato nei pressi del ponte della Superstrada Milano - Lecco poco dopo il furto al supermarket: tentava di fuggire dai Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia locale, allertati dal personale del punto vendita.

Aggredito l'addetto del supermarket

I militari dell’Arma lo hanno arrestato anche grazie alla pronta segnalazione di alcuni clienti che avevano assistito alla scena e alla successiva fuga, dopo l’aggressione ai danni dell'addetto del punto vendita: il malcapitato è stato poi medicato dai soccorritori del 118 per una ferita al labbro provocata dalla testata nella violenta colluttazione.

Rubati cosmetici per 200 euro

Il seregnese aveva arraffato alcuni cosmetici, per un valore di almeno duecento euro, e li aveva nascosti. Fermato una prima volta nel reparto frutta e verdura e invitato a tirare fuori quello che aveva tentato di portare via, aveva gettato a terra la refurtiva prima di spintonare gli addetti per guadagnarsi la fuga. In un secondo momento era rientrato nel supermercato per riprendere la merce, colpendo l'addetto prima di scappare. Poi l'arresto eseguito dai militati dell'Arma locale. Il 30enne si trova in libertà, in attesa del processo.