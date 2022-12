Ruba un astuccio in oratorio, denunciata 44enne. I Carabinieri sono risaliti alla donna tramite la visione delle telecamere, ora deve rispondere di furto aggravato

E' stata denunciata per furto aggravato una donna di 44 anni ritenuta responsabile del furto di un astuccio portapenne. L'episodio risale al 3 ottobre, durante la festa patronale a Montesiro, a Besana Brianza: da quanto ricostruito dai Carabinieri, l'oggetto era stato appoggiato da una studentessa adolescente sul tavolo da ping pong dell'oratorio. La giovane si era poi affacciata alla finestra per assistere al passaggio della processione ma quando si è voltata l'astuccio non c'era più.

La scena ripresa dalle telecamere

In seguito all'attenta visione delle telecamere presenti in oratorio, i Carabinieri di Besana sono risaliti alla 44enne, la quale, approfittando del momento di distrazione della ragazza, si sarebbe impossessata dell'astuccio che conteneva anche documenti personali e delle tessere, tra cui quella della mensa con un credito di alcune decine di euro. Quindi è stata denunciata per furto aggravato.