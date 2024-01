Ruba un telefonino in negozio, torna a prendere la carta d'identità e tira un pugno a un Carabiniere: arrestato

Ruba un telefono cellulare all’Unieuro di via Luigi Rho a Meda e se lo fa attivare. Venerdì pomeriggio, 19 gennaio 2024, tre giorni dopo il furto, un 48enne incensurato di Sesto San Giovanni, ma senza domicilio stabile, torna sul luogo e si fa arrestare per resistenza dai Carabinieri. Il motivo? Aveva dimenticato la carta di identità al totem all'interno del negozio di elettronica, accanto al reparto di telefonia, dove un operatore gli aveva attivato il contratto relativo allo smartphone. Ma poi ha perso le staffe.

Ruba un telefonino all'Unieuro

L’uomo aveva sottratto il dispositivo elettronico dal rivenditore Unieuro, strappando la placca antitaccheggio. Si era poi recato all'apposita postazione, sempre all'interno dell'Unieuro, per l’attivazione del contratto di telefonia mobile, dove aveva lasciato il documento. E lì, venerdì pomeriggio, è tornato insieme a un’altra persona.

Torna perché aveva dimenticato la carta d'identità e viene riconosciuto

Comparando le immagini del furto riprese dalle telecamere con la foto della carta di identità, il responsabile dell’Unieuro lo ha riconosciuto e ha quindi chiamato subito i Carabinieri.

Tira un pugno a un Carabiniere: arrestato

I militari, accorsi in via Rho, hanno notato che nel marsupio della persona che aveva accompagnato il 48enne c’erano alcuni cellulari e quindi hanno chiesto informazioni sulla loro provenienza. Il ladro ha iniziato a innervosirsi per le domande delle Forze dell’ordine e ha sferrato un pugno, colpendo al volto uno dei militari intervenuti. E’ stato quindi arrestato per resistenza e successivamente è stato condotto in tribunale per la direttissima.

Nella foto in apertura un precedente intervento dei Carabinieri all'Unieuro in via Rho a Meda