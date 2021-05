Ruba un telefonino, ma i Carabinieri lo ritrovano. Denunciato un 16enne

Ruba un telefonino a una 15enne, ma i Carabinieri lo ritrovano grazie alla tecnologia. Denunciato un 16enne di Lentate.

Ruba un telefonino a una 15enne

Sabato pomeriggio, intorno alle 17.30, una 15enne di Grandate (Como), mentre si trovava insieme ad altri amici in centro a Como, in piazza Perretta, si è accorta che qualcuno, approfittando di un attimo di distrazione, le aveva sfilato il telefono cellulare, un iPhone XR, dalla tasca dei pantaloni. La ragazza, accortasi di essere rimasta vittima di un furto, si è dapprima recata al posto di Polizia del capoluogo comasco per sporgere denuncia e, poco dopo, ha attivato l’applicativo di geolocalizzazione “Dov’è”, individuando il cellulare “in movimento” lungo la tratta ferroviaria che conduce a Lentate sul Seveso.

I Carabinieri di Lentate hanno rintracciato il 16enne in stazione

Ha quindi subito contattato i Carabinieri del locale comando dell’Arma, che si sono precipitati alla vicina stazione di Camnago-Lentate dove però il treno era già giunto da qualche minuto. Perseverando con le ricerche, i militari hanno notato un giovane fermo alla fermata degli autobus. Insospettitisi, hanno proceduto al controllo e, al termine della perquisizione personale, hanno ritrovato il telefono che era stato rubato. Il giovane, un 16enne residente a Lentate sul Seveso, incensurato, è stato denunciato per ricettazione (art. 648 c.p.). Il telefono verrà restituito alla giovane proprietaria.