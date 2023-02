Ruba una torcia elettrica e due lucchetti, denunciato. Nei guai un 34enne egiziano sorpreso nel negozio Aumai di Bovisio, è intervenuta la Polizia Locale

Denunciato 34enne

Ha rubato una torcia elettrica e di due grossi lucchetti, è stato denunciato per furto con destrezza. Nel pomeriggio di lunedì, la Polizia Locale ha ricevuto una richiesta di intervento per un furto che si stava consumando nel negozio di casalinghi e abbigliamento "Aumai" sulla Nazionale Dei Giovi, a Bovisio Masciago.

L'intervento della Polizia Locale

La pattuglia si è recata sul posto e ha preso in custodia un 34enne egiziano senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’Ordine, che era stato fermato dall'addetto alla sicurezza mentre cercava di fuggire. Per trovare la conferma dell’avvenuto furto, gli agenti hanno acquisito le immagini di videosorveglianza, dalle quali è emerso che il 34enne aveva nascosto la torcia elettrica e i due lucchetti sotto al giubbotto.

L'uomo è stato condotto in Questura

L'autore del furto è stato quindi condotto alla Questura di Monza per il fotosegnalamento prima di essere denunciato all'Autorità Giudiziaria, una volta formalizzata la querela di parte, per furto aggravato con destrezza e per violazione della normativa in materia di immigrazione. La merce è stata riconsegnata ai dipendenti del negozio.