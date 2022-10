Ruba un'auto e tenta la fuga senza patente

Intercettato alla guida di un'auto senza patente, fermato un arcorese.

Senza patente

Nella notte tra venerdì e sabato i Carabinieri di Biassono hanno fermato un cittadino, residente ad Arcore, già noto alle forze dell'ordine per furti di auto e in abitazione. L'uomo era la volante di una vettura risultata poi rubata. Stava percorrendo via Cesana e Villa a Biassono quando alla vista della gazzella dei militari, ha svoltato in via Locatelli tentando la fuga.

Bloccato dai Carabinieri

Il "fuggitivo" è stato intercettato e bloccato poco dopo dai Carabinieri. Durante il fermo l'uomo era particolarmente agitato e nervoso, ha tentato anche di scappare allontanandosi a piedi ma è stato subito fermato. A seguito dei controlli è emerso che la carta di circolazione era intestata a un'altra persone e che l'arcorese non aveva mai conseguito la patente. Era inoltre alla guida di un'auto risultata rubata nella notte in via Delle Industrie a Monza. L'arcorese dovrà dunque rispondere anche di furto aggravato.