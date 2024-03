Rubano al "Globo": due 16enni denunciati per furto e porto abusivo di arma bianca

Fermati per sopresi a rubare in un negozio del centro commerciale "Il Globo" di Busnago, con loro avevano anche un coltello a serramanico.

Tentato furto al Centro commerciale

I Carabinieri della Stazione di Bellusco hanno denunciato in stato di libertà due giovani, minorenni e italiani, per il reato di porto abusivo di arma bianca e tentato furto in concorso. I fatti sono accaduti martedì scorso, 27 febbraio, come detto all’interno del centro commerciale “Il Globo”. Una coppia di 16enni è stata sorpresa all'uscita da un negozio dopo aver rimosso il dispositivo antitaccheggio da un capo di abbigliamento del valore di oltre 100 euro. Capo che uno dei due giovani aveva nascosto sotto i propri indumenti.

L'arresto e il ritrovamento di un'arma

La scena è stata notata dal personale di sicurezza che ha richiesto l’intervento di una pattuglia di Carabinieri che stava perlustrando la zona. I militari hanno prontamente fermato i due 16enni recuperando il capo di abbigliamento trafugato; durante la perquisizione personale, uno dei ragazzi è anche risultato in possesso di un coltello a serramanico, che è stato sequestrato. Entrambi i minori sono stati affidati ai rispettivi genitori e denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per il Minorenni di Milano.