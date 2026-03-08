Rubano e abbandonano per strada il portacandele della Madonnina

Ladri e vandali all’edicola mariana del rione Madonnina di Verano: hanno rubato il portalumi e poi l’hanno abbandonato per strada. Speravano di portare via le monetine.

Furto e vandalismi all’edicola mariana

Hanno rubato il portalumi che era all’interno dell’edicola della Madonnina – che si trova all’angolo tra via Sauro e via Comasina – e poi l’hanno abbandonato per strada, tra i rifiuti, nei giardini di via Carlo Porta.

L’obiettivo probabilmente erano le monetine per far accendere le candele che speravano di trovare all’interno della cassettina: obiettivo però che con buona probabilità non è andato a buon segno, rimediando un magrissimo bottino. E’ successo nei giorni scorsi, lasciando grande amarezza tra i cittadini.

Portacandele abbandonato per strada

Da quanto è stato possibile ricostruire qualcuno si è divertito a vandalizzare il luogo sacro, al quale molti veranesi sono legati, soprattutto quelli del rione, dove ogni anno si festeggia.

Senza alcun rispetto nè alcuna remora hanno tagliato il lucchetto che tiene chiuso il cancelletto esterno dell’edicola mariana e sottratto il portacandele posto davanti alla statua per poi disfarsene, dopo aver aperto la cassetta delle monete, gettandolo nell’area verde lungo la strada.

Ad accorgersi, proprio un residente che abita lì vicino, che l’ha trovato a terra accanto ad un grosso sacco di rifiuti. Il veranese ha poi voluto postare la foto nel gruppo social di Verano, e non sono mancati i commenti. Immediatamente il porta lumini è stato riconosciuto: è quello della Madonnina.

Il sindaco

Una «bravata» molto probabilmente messa a segno da qualche ragazzino, senza alcun scrupolo. Un gesto di vandalismo di pura inciviltà e maleducazione.

«Il portalumini è già stato recuperato – ha spiegato il sindaco Samuele Consonni – l’hanno rubato sperando di portarsi via le monetine delle candele, ma molto probabilmente gli è andata male, poichè solitamente sono le signore che s occupano della cura e manutenzione dell’edicola ad accendere le lucine. Il cancello esterno è sempre chiuso e non si possono mettere soldi per le candele».

Gli altri vandalismi

Nei giorni scorsi altri episodi di vandalismo si sono verificati in paese.

«Qualcuno ha fatto sparire per poi farla ricomparire nuovamente, una panchina che si trovava davanti alla chiesetta al rione Caviana» ha aggiunto il sindaco.

Probabilmente una «ragazzata», anche perchè la panchina è stata poi ritrovata da una delle signore che si occupa della chiesetta, sul retro della chiesa. Qualche settimana c’erano stati vandalismi anche in via Monte Grappa dove diversi specchietti d’auto, sono stati rotti.