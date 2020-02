Rubano fototrappola rintracciati e denunciati per furto. La Polizia locale di Limbiate è riuscita a risalire a due uomini

Solitamente la fototrappola è ben mimetizzata tra le piante ma loro sono riusciti a scovarla e a farla sparire. Forse per un dispetto, o per piazzarla altrove oppure nella speranza che non venisse ripreso chi abbandona rifiuti. La Polizia locale di Limbiate, in seguito ad un’accurata indagine, è riuscita a identificare gli autori del furto del dispositivo mobile collocato in via Laghetto

Tagliati i fili di ancoraggio

Nel fine settimana qualcuno ha tagliato il filo di ancoraggio della fototrappola che era stata installata dagli agenti proprio per monitorare l’abbandono dei rifiuti a Città Satellite e se ne era appropriato. Una volta appreso del furto, gli agenti del comando di piazza V Giornate si sono messi all’opera per risalire al responsabile

Convocati in comando

I vigili hanno quindi individuato i presunti autori, si tratta di M.R., 54 anni, residente a Cesano Maderno e di Z.D., 40 anni, di Misinto, entrambi italiani. I due uomini sono stati convocati in comando e denunciati all’autorità giudiziaria per furto