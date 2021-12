Rubano i fiori per i soldati caduti, un cartello striglia i ladri: "Vigliacchi"

A Veduggio

L'ignobile gesto è stato compiuto all'interno del cimitero e qualcuno si è ribellato

Un gesto ignobile di per sé, acuito dalle sue "vittime": i soldati caduti in guerra. I ladri di fiori sono entrati in azione al cimitero di Veduggio con Colzano, rubando due mazzi di rose bianche dal vaso che rende omaggio ai veduggesi morti in trincea.

Sfregio ai caduti

Il "colpo" non è passato inosservato, tanto che qualcuno ha voluto mettere nero su bianco tutto lo sdegno provato verso i malfattori. E' così che accanto al cesto di fiori in parte svuotato e sotto la lapide con l'elenco dei caduti veduggesi è stato affisso un cartellone con una sonora strigliata per i ladri.

"Un atto di vigliaccheria"

"Sono stati rubati due mazzi di rose bianche dal cesto dedicato ai caduti - si legge sul cartellone - E' un atto di viltà e vigliaccheria che disonora e condanna chi ne è responsabile".