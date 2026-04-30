Rubano il gasolio da un furgone, arrestati dai Carabinieri

Sei mesi di reclusione e una multa di 200 euro per i due arrestati, un albanese di 24 anni e un italiano di 60.

Sorpresi a rubare gasolio a Nova Milanese, i Carabinieri della Stazione di Nova Milanese hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino albanese di 24 anni e un italiano di 60 anni, ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

Sorpresi dai Carabinieri mentre rubano il gasolio da un furgone

L’intervento dei Carabinieri è scattato in via Calatafimi, a Nova Milanese, durante un servizio di pattugliamento del territorio, quando i militari hanno sorpreso i due soggetti mentre erano intenti ad armeggiare nei pressi di un furgone parcheggiato lungo la strada pubblica. Alla vista della pattuglia, i due hanno cercato di allontanarsi frettolosamente ma sono stati raggiunti e bloccati dopo un brevissimo inseguimento.

Nelle vicinanze trovate anche le taniche, già prelevati 64 litri

I rilievi effettuati sul posto hanno permesso di accertare che al furgone era stato praticato un foro nella parte inferiore del serbatoio, con conseguente fuoriuscita a terra di carburante, mentre nelle immediate vicinanze sono state rinvenute due taniche. Il successivo controllo dell’autovettura in uso ai due uomini ha permesso di individuare altre cinque taniche di plastica contenenti complessivamente circa 64 litri di gasolio, precedentemente asportato dallo stesso mezzo pesante e successivamente restituito al legittimo proprietario.

Processati per direttissima i due arrestati

Sia l’albanese che l’italiano arrestati sono già noti alle Forze dell’ordine, sono stati condotti in caserma e ristretti presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo. Il giudice, dopo avere convalidato l’arresto e considerata la richiesta di patteggiamento, ha condannato gli arrestati alla pena di sei mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 200 euro. Le persone indagate sono da ritenersi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.