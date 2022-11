Rubano l’auto al sacrestano, la ritrova grazie alle telecamere

Luigi Colombo , il sacrestano in chiesa, venerdì sera ha parcheggiato l'auto in piazza San Giacomo e al suo ritorno non l'ha più trovata. All'interno c'erano tutte le chiavi della parrocchia.

Il furto venerdì sera

Parcheggia l’auto in piazza San Giacomo e quando torna non la ritrova più. Venerdì sera piuttosto movimentato per Luigi Colombo, sacrestano in chiesa. Il giussanese ha lasciato la sua vettura, una vecchia Kangoo, in uno stallo del centro, vicino alla pellicceria - erano le 19.45 - per poi andare nella vicina pizzeria. Si è intrattenuto circa mezz’ora e quando è tornato la sua auto non c’era più.

Il borsello con dentro le chiavi della parrocchia

All'interno dell'auto rubata, Colombo aveva anche il suo borsello con le chiavi della chiesa. Immaginabile quindi la sua reazione. Immediata la segnalazione al comando della Polizia locale e ai Carabinieri. «Quando non ho visto l’auto ho capito subito che era stata rubata e mi sono preoccupato perchè all’interno c’erano tutte le chiavi della chiesa - ha raccontato - ho pensato al peggio. Fortunatamente però l’ho ritrovata grazie alle telecamere che erano posizionate in piazza e a quelle che leggono le targhe».

Il ritrovamento grazie alle telecamere del Comune

Molto utili per il ritrovamento sono stati i dispositivi di videosorveglianza del Comune. «Dalla immagini si vedeva che la mia auto è passata da piazza Roma alle 20.24 e poi con il dispositivo che legge le targhe la mia Opel è stata vista passare in via Cavour, verso Mariano alle 20.27 e successivamente, tornare sempre su quella strada, alle 20.32 - spiega il sacrestano -probabilmente qualcuno mi ha rubato la macchina per fare qualcosa proprio a Mariano. Ho poi ritrovato l’auto in piazzetta San Luigi, senza danni e con il borsello all’interno. C’era tutto, compreso le chiavi della chiesa. Ringrazio gli agenti della Polizia locale che si sono subito attivati e i carabinieri».