Rubano mille euro di vestiti, arrestati e condannati

Avevano rubato mille euro di vestiti in un negozio del centro commerciale, sono stati fermati dai Carabinieri. Mercoledì pomeriggio, 15 luglio, i militari della stazione di Limbiate hanno arrestato in flagranza di reato un uomo e una donna – lui 35enne dalla Colombia e lei 40enne originaria della Romania – per furto aggravato.

Notati dal personale addetto alla sicurezza

I due erano entrati in un negozio di abbigliamento e si erano impossessati di numerosi capi di abbigliamento per un valore complessivo di oltre mille euro. I loro movimenti furtivi sono stati notati dal personale addetto alla sicurezza e fermati in attesa dell’arrivo degli uomini dell’Arma. La successiva perquisizione ha permesso di recuperare la refurtiva e un tronchese utilizzato per rimuovere l’antitaccheggio.

Condannati e rimessi in libertà

Entrambi arrestati, sono stati condotti davanti al giudice del Tribunale di Milano che li ha condannati ad un anno e 4 mesi di reclusione, ma rimessi in libertá.

