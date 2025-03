Rubano un orologio Schaffhausen, beccati dai carabinieri

I carabinieri di Biassono hanno fermato tre uomini autori del furto di un orologio Schaffhausen del valore di 10mila euro.

Rubato un orologio Schaffhausen

I militari della Stazione di Biassono, durante un servizio di pattugliamento nel Comune di Macherio, hanno intercettato un veicolo, nello specifico un'Audi A4 con targa francese, a bordo del quale c'erano tre uomini di nazionalità mongola. A seguito di ulteriori controlli, i carabinieri hanno scoperto che gli stessi sono gli autori di un furto con destrezza avvenuto sabato 22 marzo a Fabriano, un Comune della provincia di Ancona, nelle Marche.

Denunciati tre uomini

I tre uomini sono stati trovati in possesso di un orologio modello Schaffhausen, una manifattura leader nell'orologeria dal 1868, del valore di circa 10mila euro. Il prezioso orologio, come detto, è stato prelevato qualche giorno fa da un negozio a Fabriano. Per i tre uomini sono scattate le denunce, chi per ricettazione, chi per furto.

Il servizio completo sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 1 aprile 2025.