C’è anche un’auto rubata a Cesano Maderno tra le vetture usate nella notte tra ieri e oggi per l’assalto ai danni della Esprinet, l'azienda di logistica nella zona industriale tra Cambiago e Cavenago. E’ stata asportata da un parcheggio di Molinello.

Rubata in città un'auto usata per l'assalto al polo logistico

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 26 giugno, Isabella Rago, 28 anni, coordinatrice del gruppo di Controllo di vicinato di via Moncenisio e via Po, è partita da casa per accompagnare il padre a recuperare l’Alfa Romeo Giulietta grigia rubata tra l’una e l’una e mezza. E’ stato proprio l’uomo a scoprire il furto dell’auto di famiglia, "alle 5.50 di oggi, quando è sceso in strada per andare a lavoro” spiega la cesanese.

Riconosce l'auto dalle foto e dai video online

“Tramite il Telepass abbiamo scoperto che all’1.58 l’auto aveva preso l’autostrada Monza – Agrate, così ho messo un annuncio sui vari gruppi Whatsapp del Controllo di vicinato e poi sui social. Un caro amico poco dopo mi ha girato l’articolo web pubblicato da Prima La Martesana, con foto e video. Non ci potevo credere: ho riconosciuto l’auto dai cerchi delle gomme”.

L'auto è stata colpita dai proiettili

Immediata la chiamata ai Carabinieri di Cesano, che hanno avvisato i colleghi di Pioltello. “Poco dopo la conferma: l’auto era proprio la nostra. Un sollievo non sia stata bruciata. Ma purtroppo ci hanno detto che è stata colpita alla carrozzeria da proiettili” racconta la cesanese. Durante la tentata rapina c'è stato infatti anche uno scontro a fuoco con i vigilantes: hanno sparato alcuni colpi e messo in fuga i malviventi. Una dozzina i veicoli rubati e utilizzati dal commando per sbarrare la strada alle Forze dell'ordine. Il bilancio dell’assalto è di quattro auto date alle fiamme e una guardia giurata rimasta ferita, per fortuna in modo non grave: soccorsa, è stata trasportata all'ospedale di Vimercate.