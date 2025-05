Rubata la Madonnina di legno al Pian delle Monache

E' stata rubata nei giorni scorsi la Madonnina di legno posizionata all’ingresso del Parco delle Brughiere, poco dopo il Pian delle Monache a Meda.

Scomparsa la Madonnina di legno

A segnalare la scomparsa è stata Rina Del Pero, volontaria e referente del Circolo XX Settembre:

“Qualche anno fa in questo spazio di sosta all’inizio del Parco, dopo il Pian delle monache, abbellito da alcuni pensionati, era stato vandalizzato il crocifisso in legno, poi ripristinato da Antonio Galimberti detto “Campanela” e da un altro volontario - racconta - Ora è stata presa di mira la scultura della Madonna che ci era stata lasciata da una famiglia medese e noi avevamo pensato di collocare in questo angolo di riposo e preghiera, dove c’è anche una panchina. Ce ne sono molte in giro, ma oltre alla devozione religiosa a noi, cultori della memoria, interessava darle una seconda vita”.

La sostituzione con una nuova opera

Nonostante la desolazione per l’ennesimo atto vandalico, la volontaria non si è data per vinta e si è messa subito alla ricerca di una nuova effige mariana per sostituire quella rubata: