Rubate un centinaio di transenne del Comune

Almeno un centinaio le transenne in ferro del Comune di Desio fatte sparire nel giro di qualche settimana da diversi punti della città.

Ladri rubano le transenne in ferro

Gli operai del Comune le avevano posizionate per delimitare cantieri e con diverse finalità, ma hanno dovuto constatare che qualcuno ha deciso di farle sparire. Nell’elenco risultano mancanti 38 transenne che erano state posizionate in via Volta dove si trova il cantiere per la riqualificazione del parco giochi. Le barriere sono state sottratte da ignoti. Il che significa che il Comune si dovrà accollare la spesa per sostituirle.

Il Comune ha presentato denuncia

Molte anche quelle rubate al centro sportivo comunale, le prime a essere sottratte. In questo caso le transenne venivano utilizzate in occasione delle partite di basket che si svolgono settimanalmente. Il Comune, preso atto dell'insolito furto, ha presentato denuncia ai Carabinieri della Compagnia cittadina, che dovranno far luce rispetto all’accaduto. A fornire qualche indizio rispetto alla sparizione potrebbero anche essere le telecamere installate, che saranno visionate. Ammonta a circa 20mila euro il valore delle transenne in ferro sottratte.