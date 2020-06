Rubati 11 computer al Candia di Seregno: il ladro fermato a Bollate. Si tratta di pc di ultima generazione ora sotto sequestro.

Rubati 11 computer al Candia di Seregno

Maxi-sequestro di Macbook Air. Un bollatese straniero è stato trovato in possesso di 11 portatili di marca Apple riconducibili ad un furto compiuto lo scorso 6 giugno all’istituto Candia di Seregno (Monza Brianza). Gli undici pc di ultima generazione sono stati ritrovati dagli agenti della Tenenza di Bollate nelle mani del ladro, che nel frattempo è stato denunciato per ricettazione, con quest’ultimo che non ha potuto fare altro che consegnare loro il bottino.

Un bottino che è stato prontamente sequestrato. Nemmeno una settimana di tregua per il malvivente. Che dalla scuola brianzola, in circostanze e dinamiche ancora da appurare, ha fatto man bassa di apparecchi di valore probabilmente pronti per essere rivenduti. Ma le Forze dell’ordine sono riuscite a fermare le sue intenzioni sul nascere.

