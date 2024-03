Brutta sorpresa alla vigilia dell’inaugurazione delle aule Dada (Didattica per ambienti di apprendimento) alla secondaria Segantini di Nova Milanese.

Rubati cinquanta pc per la didattica innovativa

Alcuni ignoti si sono introdotti nella notte tra lunedì e martedì scorsi nel plesso e hanno rubato una cinquantina di computer nuovi. Materiale che era stato acquistato dall’Istituto comprensivo Margherita Hack grazie ai fondi del Pnrr e destinato ai laboratori di didattica innovativa che hanno preso avvio ufficialmente il 4 marzo. I ladri sono riusciti ad introdursi nel plesso senza lasciare segni di effrazione e si sono diretti subito negli uffici dove si trovavano gli apparecchi elettronici, facendo man bassa.

Un grande dispiacere e un importante disagio per tutta la comunità scolastica proprio a ridosso dell’avvio di una sperimentazione così importante per il plesso ma che non ne ha fermato la sua partenza.

Appena appreso del furto il sindaco Fabrizio Pagani si è recato alla Segantini. «Quei computer erano arrivati a scuola da poco, erano praticamente nuovi - ha premesso - mi dispiace molto per quanto accaduto, soprattutto perché si tratta di materiale che era destinato agli studenti per le attività didattiche».

Intanto l’Amministrazione sta valutando come rafforzare le misure di sicurezza.

«Stiamo pensando di reintrodurre il custode come c’era fino a qualche anno fa ne nell’alloggio vicino alla palestra, la sua presenza potrebbe rappresentare un presidio in più per la sicurezza» ha aggiunto Pagani.

E sempre in tema di controllo del territorio, il sindaco ha annunciato che sono entrate in funzione altre telecamere sulla strada che conduce verso Desio e in piazza Gioia, in prossimità del teatro comunale, vicino alle scuole di via Biondi.