Gesto ignobile

Rubato il furgone dei disabili di Voglio la luna

Rubato il furgone dei disabili di Voglio la luna

Ieri sera, domenica 3 ottobre, è stato rubato il furgone blu dell’associazione Voglio la luna di Limbiate, targato FC169SR. Il Mercedes con pedana, acquistato di seconda mano l’anno scorso per i trasporti dei ragazzi, era parcheggiato sotto casa di un operatore, a Senago.

"Solitamente lasciamo i nostri mezzi nel parcheggio della Croce d’argento perché è ampio e ben sorvegliato, solo la domenica sera il nostro operatore lo porta a casa perché l’indomani mattina inizia il giro molto presto" ha raccontato il presidente dell’associazione, Giovanni Berardi. Il mezzo è stato rubato in serata, perché quando l’operatore è rientrato a casa verso mezzanotte, non c’era già più. E’ stata subito sporta denuncia ai Carabinieri.

Rabbia e sgomento

Lo spiacevole episodio suscita tanta rabbia e sgomento: "Siamo molto dispiaciuti, quanto accaduto ci lascia l’amaro in bocca. Potrebbe essere stato un furto su commissione, ma la nostra speranza è ritrovare il furgone al più presto, perciò, se qualcuno lo incrocia chiami immediatamente il 112" è l’appello del presidente. Per l’associazione, che aveva personalizzato il mezzo con loghi e vetrofanie, si tratta di un veicolo fondamentale, in quanto l’unico dotato di pedana. "Appena appreso del furto, i direttori si sono messi subito all’opera per organizzare i trasporti con gli altri furgoni, cerchiamo di arrangiarci ma speriamo tanto di non doverne acquistare un altro" è l’auspicio di Berardi.