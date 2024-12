Rubato lo gnomo dal Villaggio di Natale: l'appello

Furto di gnomo dal Villaggio di Natale. Sembra assurdo, ma purtroppo non è una burla. Lo spiacevole episodio è accaduto a Lesmo e a renderlo noto oggi, venerdì 27 dicembre 2024 è stato lo stesso Municipio di Lesmo, lanciando un appello.

Furto di gnomo a Lesmo

"Con grande rammarico e profonda tristezza, siamo venuti a conoscenza di un gesto vergognoso: uno degli splendidi gnomi realizzati per abbellire il nostro Comune di Lesmo in occasione delle festività natalizie è stato rubato". Così il Comune ha annunciato il deprecabile gesto.

Il gruppo Tammplegnagd, insieme a Cronoteca, aveva generosamente donato il proprio tempo e la propria creatività per decorare il paese durante questo periodo speciale. Gli gnomi, frutto di tanto impegno e passione da parte di tante persone, sono diventati simboli di bellezza, generosità e spirito comunitario.

Da qui l'appello: "Chiunque abbia compiuto questo atto deprecabile dovrebbe provare vergogna, ma al di là della vergogna, l'unica cosa che dovrebbe fare è restituire lo gnomo al suo posto, dove merita di essere, affinché tutti possano continuare a godere di quella magia che è stata pensata per arricchire il nostro Natale".

Non è il primo episodio

Purtroppo durante queste vacanze di Natale non è il primo episodio del genere avvenuto in Brianza. A inizio dicembre in piazza Carducci a Birone di Giussano qualcuno si era divertito a spostare e rubare statuine dal presepe allestito da un gruppo di volontari insieme al vicesindaco (l’anno scorso avevano fatto «saltare» l’albero di Natale).

Alla Vigilia, invece, era toccato al presepe dell'Avis a Cogliate: le sagome in polistirolo che riproducono la natività alla rotatoria di Largo Volontari del Sangue erano state danneggiate da ignoti, ma grazie alla volontà e determinazione dei volontari in poche ore il presepe è tornato al suo splendore.

Infine, a Seveso i balordi hanno distrutto la statua dell’agnellino. E lo hanno fatto proprio poche ore dopo la sua inaugurazione, avvenuta domenica 22 dicembre 2024 nell’ambito della tradizionale festa natalizia organizzata dagli instancabili volontari di Baruccana.