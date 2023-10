Rubavano i bagagli negli hotel, presi due sudamericani

Colpivano negli hotel, anche del Vimercatese, entrando nelle hall e rubando i bagagli dei clienti in attesa alla reception.

Presa una coppia di sudamericani

Un modus operandi ripetuto più volte da parte di una coppia di sudamericani finiti in manette grazie ad un'operazione dell'Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Vimercate.

Colpi anche nel Vimercatese

I militari, a seguito della commissione di furti verificatisi nel territorio del vimercatese alcuni mesi fa e in particolare in due hotel, hanno avviato un'indagine in cui hanno accertato come alcune persone di origine sudamericana erano solite entrare all’interno della hall dell’albergo selezionato e, facendo attenzione a non essere notati dal personale o dai clienti, hanno sottratto valigie, borse e qualsiasi altro effetto personale trovato temporaneamente incustodito.

Dodici le vittime accertate

Per poi allontanarsi indisturbati verso l’uscita, dove erano attesi da un complice alla guida di una vettura a noleggio. I Carabinieri hanno appurato come lo stesso modus operandi sia stato realizzato nel corso di circa tre mesi in altre diverse strutture alberghiere non solo del Vimercatese ma in varie parti del Nord Italia; 12 le vittime dei furti accertate.

Utilizzate anche carte di credito trovate nei bagagli rubati

Le indagini dei militari dell’Aliquota Operativa di Vimercate, sviluppatesi attraverso l’analisi di sistemi di videosorveglianza ed attività tecniche, hanno permesso di accertare che i malviventi hanno anche utilizzato alcune carte di credito trovate all’interno dei bagagli trafugati. Identificata anche una donna incaricata di custodire presso il proprio domicilio i beni oggetto di furto.

Il blitz a Torino e a Monza: arrestati un cubano e una peruviana di 38 anni

I militari sono quindi entrati in azione nella prima mattinata di oggi, venerdì 20 ottobre, contemporaneamente a Monza e Torino, in esecuzione di quanto disposto dal Gip del Tribunale di Monza su richiesta della Procura della Repubblica di Monza, e hanno tratto in arresto un 45enne di nazionalità cubana, al termine delle formalità di rito associato presso il carcere di Torino ed una 38enne di nazionalità peruviana, quest’ultima agli arresti domiciliari nel comune di Monza.

I ladri in azione