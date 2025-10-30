Rubavano pluviali, arrestati a Briosco due ladri di rame

Due ladri di rame sono stati arrestati in flagranza di reato a Briosco.

I Carabinieri della stazione di Giussano e la Polizia locale di Briosco hanno fermato due uomini per tentato furto aggravato in abitazione. Si tratta di un 32enne, residente in provincia di Lecco e di un 45enne originario, invece, della provincia di Pesaro Urbino.

Il furto in via Delle Azalee a Briosco

I militari e gli agenti della Polizia locale sono intervenuti in seguito ad una serie di segnalazioni di movimenti sospetti notati nelle vicinanze di un edificio disabitato in via Delle Azalee a Briosco, dove effettivamente sono stati poi individuati i due soggetti.

All’arrivo dei Carabinieri e della Polizia locale, i due ladri – che si trovavano ancora all’interno del cortile dell’abitazione – hanno provato invano ad allontanarsi. In seguito agli accertamenti sono stati recuperati circa 13 metri di pluviali in rame già smontati, oltre a numerosi attrezzi da scasso. Uno degli arrestati è stato trovato anche in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente. Nelle immediate vicinanze dell’abitazione, è stato rinvenuto poi il furgone da lavoro che i due malviventi avevano utilizzato per raggiungere l’abitazione.

Processati per direttissima

Su disposizione del Pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Monza, i due uomini sono stati poi accompagnati in Tribunale per la direttissima, a seguito della quale il Giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei loro confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.