Ruginello è finita sott'acqua anche questa volta.

E' bastato un forte temporale per trasformare alcune vie della frazione vimercatese in una piccola Venezia.

Stiamo par lando della situazione esasperante che ormai vivono da anni i residenti di Ruginello di Vimercate e in particolare della zona di via Indipendenza.

Ruginello come una piccola Venezia

Il temporale che si è abbattutto oggi mezzogiorno, lunedì 7 giugno 2021, ha mandato sott’acqua la via. E poco ha fatto la grande vasca di raccolta realizzata da "BrianzAcque" in accordo con il Comune sotto il parcheggio antistante il cimitero della frazione ormai più di 5 anni fa.

La pioggia torrenziale si è riversata verso Ruginello dalla provinciale per Bernareggio che, in quel tratto in discesa, è uno scivolo perfetto per l’acqua, e dai campi checosteggiano la strada per Cascina San Nazaro. In pochi minuti via Indipendenza si è trasformata, come al solito, in un corso d’acqua.