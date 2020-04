Ruspe in via Pellico per la rete idrica

Ruspe in via Silvio Pellico per rinnovare un tratto di linea dell’acquedotto.

Ruspe in azione

Lavori in corso in centro paese per la sostituzione della rete idrica. L’intervento di BrianzAcque rientra nel novero dei cantieri di opere pubbliche ripartite dal 20 aprile, in netto anticipo rispetto alla “fase 2”. Nel suo complesso, il progetto prevede la sostituzione delle tubature vetuste con condotte nuove in polietilene ad alta densità, un materiale resistente e ad altissima tenuta idraulica. In tutto, saranno cambiati 294 metri di tubi compresi nel tratto di strada tra via Cavour e via Roma. I lavori di riqualificazione della rete idrica comprensivi del rifacimento delle prese di utenza, si sono resi necessari per risolvere il problema delle dispersioni d’acqua nel sottosuolo.

Lavori per circa un mese e mezzo

Commissionata e seguita dal settore acquedotto di BrianzAcque, l’operazione ha una durata prevista di un mese e mezzo e un costo pari a 59 mila euro. Le condotte nuove vengono via via interrate a una profondità minima variabile tra i 90 e i 110 cm con il successivo ripristino del manto bituminoso lungo la traccia di posa.

“Le attività si svolgono nel rispetto di uno piano specifico a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori messo a punto dall’azienda del servizio idrico e sono monitorate con un’attenta valutazione del rischio legato all’emergenza Covid-19 attraverso piani anti-contagio allineati alle prescrizioni attualmente in vigore (DPCM del 22 marzo 2020 e il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid–19 nei cantieri edili del Ministero Infrastrutture e Trasporti, del 19 marzo 2020)” assicura l’azienda.

