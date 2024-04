Sabato ad Agliate i funerali del geometra vittima di un incidente sul lavoro a Valdidentro

Saranno celebrati sabato mattina ad Agliate (frazione di Carate Brianza) i funerali di Luca Manzoni, il geometra di 51 anni vittima di un incidente sul lavoro a Valdidentro lo scorso 22 marzo.

Le esequie nella basilica di Agliate

Dopo quasi due settimane dal terribile infortunio che gli è costato la vita, famigliari e amici renderanno l'ultimo saluto al geometra di Costa Lambro rimasto schiacciato sotto il peso di un carico di tre quintali di legname scivolati da un camion mentre erano in corso le operazioni di scarico del materiale all'interno di una fattoria nel piccolo comune di Valdidentro in provincia di Sondrio.

Le esequie verranno celebrate nella basilica dei santi Pietro e Paolo di Agliate sabato 6 aprile alle ore 10, precedute dalla recita del Rosario. La salma dello sfortunato geometra, contitolare con il fratello Franco dell'Azienda Agricola San Martino nella frazione di Costa Lambro dove abitava, è composta nelle sale della Casa Funeraria Motta nel rione di San Bernardo.

Manzoni, classe 1973, lascia la moglie Katia e due figli Greta e Federico.

Era contitolare dell'azienda agricola San Martino a Costa Lambro

Sull’infortunio mortale in cantiere costato la vita al 51enne geometra caratese, la Procura di Sondrio aveva disposto l’autopsia per chiarire meglio dinamica e cause esatte del decesso.

Diplomato geometra, Manzoni lavorava nel settore edile e delle costruzioni come contitolare di una società, ma il suo nome e quello della sua famiglia erano legati, come detto, all’azienda agricola San Martino aperta da ormai qualche anno in via Ravizzola a Costa Lambro.

Volto molto conosciuto in frazione, ma anche in città, con il fratello Franco, presidente della scuola dell’infanzia di Agliate, aveva portato avanti e ampliato l’attività del padre Piero, 91 anni, iniziata al Beldosso prima del trasferimento nella bella cascina in mezzo al verde a Costa Lambro che spesso, durante l’anno, apriva le porte ai visitatori e ai bambini degli asili del territorio per insegnare loro l’amore per la natura.

Nel 2016 venne inaugurato all’interno anche uno spaccio di vendita di apprezzati prodotti a chilometri zero poi chiuso dopo la pandemia da Covid. E, proprio per seguire anche le attività dell’azienda, Manzoni aveva frequentato un corso che gli aveva permesso di ottenere il riconoscimento Iap di imprenditore agricolo professionale.

Cordoglio era stato espresso anche in Consiglio comunale nell'ultima seduta convocata per l'approvazione del rendiconto. Il consigliere di maggioranza Valentina Messuti, insegnante alla materna di Costa Lambro, aveva ricordato la tragica morte di Luca Manzoni: «La sua scomparsa è una tragedia per tutti noi che lo abbiamo conosciuto», per poi lanciare un appello «a promuovere sempre di più una cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro».