Sagra del cotto e Penne nere salutano il "Bel Gino"

Ha chiuso gli occhi per sempre stretto nell’abbraccio della sua famiglia, sulle note del «Va', pensiero». Domenica sono stati gli amori della sua vita ad accompagnare Giovanni Faccioli nell’ultimo viaggio, nella casa di Fornaci di Briosco.

Un piacentino a Fornaci

87 anni, piacentino d’origine, «Nanni», come lo chiamavano, aveva portato in Brianza il calore dell’Emilia: l’allegria, la naturale propensione alla convivialità, il cuore generoso, la passione per la buona cucina che non poteva prescindere dalla presenza in tavola dei grandi prodotti piacentini. Oltre al fascino, così intenso da fargli meritare il lusinghiero soprannome di «Bel Gino».

Faccioli era arrivato a Fornaci da ragazzo: dopo aver lavorato in fornace si era messo in proprio, con un gruppo di compaesani, dando vita ad un’impresa edile che negli anni era cresciuta, conquistando l’apprezzamento degli imprenditori del territorio. Con Elisabetta, sua moglie, ha cresciuto quattro figli: Paolo, Massimo, Efrem e Francesca, la figlia femmina tanto desiderata. E quattro adorati nipoti.

Grande amico degli Alpini

Lavorava tanto Faccioli - sveglia alle 6 del mattino e ritorno a casa non prima delle 20 - ma si dava da fare anche per il paese: da consigliere comunale di opposizione, presidente della scuola dell’infanzia della frazione, sostenitore della tradizionale Sagra del cotto e, soprattutto una volta arrivato il tempo della pensione, amico degli Alpini di Capriano.

«Mio papà riusciva a farsi voler bene da tutti; per noi non è mai stata una sorpresa vederlo rientrare a casa la domenica, dopo l’aperitivo, insieme a qualche amico che aveva invitato per il pranzo dopo un incontro non programmato. Succedeva anche con il parroco...», ha ricordato il figlio Efrem, ex assessore delle Giunte Folco e Casati, che il 9 luglio ha regalato a papà Giovanni la gioia da lui tanto attesa: il matrimonio con Serena Morabito.

«Mi ha accolta come una figlia; con lui non ho perso un suocero, ma un papà», ha detto con affetto la neosposa.

I funerali saranno celebrati oggi, martedì 10 agosto 2021, alle 10,30, nella chiesa parrocchiale di Fornaci.