Sagra di Sant’Antonio a Peregallo: i numeri vincenti dell’estrazione a premi

Sagra di Sant’Antonio Abate a Peregallo di Lesmo, ecco i numeri vincenti della sottoscrizione a premi.

Il Covid non ferma i festeggiamenti per la Sagra di Sant’Antonio Abate. Quest’anno la kermesse, che prevedeva un programma ridotto a causa della pandemia, è andata in onda domenica pomeriggio sul canale Youtube della comunità pastorale Santa Maria che comprende le parrocchie di Lesmo, Gerno, Peregallo, Camparada e Correzzana. (clicca qui per rivedere la trasmissione)

Niente falò

Il mago “SuperZero” e l’estrazione della Ruota della Fortuna sono stati il piatto forte del pomeriggio presentato da Rodrigo Ferrario e Angelo Viganò e che ha visto anche la presenza del parroco don Mauro Viganò e di don Maurizio Ormas, vicario parrocchiale a Peregallo.



Invece il tradizionale falò di Sant’Antonio è stato annullato per non creare assembramenti, mentre i volontari della Raselp e della parrocchia hanno preparato frittelle e trippa d’asporto in oratorio.

I numeri vincenti e i premi

Di seguito l’elenco completo dei numeri vincenti.

I premi potranno essere ritirati oggi, lunedì 18 gennaio 2021 dalle 16.30 alle 18.30, mercoledì 20 gennaio 2021 sempre dalle 16.30 alle 18.30 e domenica 24 gennaio 2021 dalle ore 11 alle ore 12 all’oratorio di Peregallo di Lesmo che si trova in via Rapazzini.

Ruota Azzurra: 51, 15, 16, 55, 12, 99, 79, 92, 108, 87, 2, 34, 22, 61, 120, 87 e 72.

Ruota Verde: 105, 107, 28, 111, 48, 97, 114, 10, 81, 115, 65, 39, 25, 119, 26, 74 e 73.

Ruota Gialla: 85, 2, 106, 50, 120, 10, 63, 52, 56, 27, 20, 95, 17,100, 34, 108, 73.

Ruota Bianca: 11, 110, 106, 105, 30, 59, 44, 5, 117, 35, 82, 26, 9, 75, 98, 23 e 63.

Ruota rosa: 43, 76, 114, 86, 52, 41, 113, 105, 82, 75, 35, 73, 79, 60, 18, 32 e 1.

Il grazie di Angelo Viganò

“Ringraziamo di cuore, a nome di tutta la parrocchia, gli oltre 50 negozi che hanno donato i premi messi in palio per l’estrazione della ruota – ha commentato soddisfatto Angelo Viganò, presidente del Gruppo Sportivo Raselp Peregallo, organizzatore della Sagra insieme ai volontari della parrocchia di Peregallo – Ovviamente il grazie va anche a tutti i nostri infaticabili volontari e a tutti coloro che hanno acquistato i biglietti della lotteria. Tutto il ricavato della Ruota della fortuna è stato destinato alle necessità della Parrocchia di Peregallo, come abbiamo sempre fatto. L’auspicio è quello di poter tornare a festeggiare sia la Sagra di Sant’Antonio che la Primavera Pergallese in presenza, a contatto con la gente. Tutte queste manifestazioni ci mancano molto, ma torneremo più forti di prima”.

Il ricordo di Abramo Fumagalli

Nella giornata di ieri, domenica 17 gennaio 2021, la Raselp e la comunità parrocchiale peregallese ha reso omaggio all’87enne Abramo Fumagalli, scomparso improvvisamente proprio nel giorno della ricorrenza di Sant’Antonio. Un vero scherzo del destino, visto che Fumagalli era stato uno dei fondatori e tra i più attivi sostenitori degli «Amici della Piazza», storica associazione da sempre impegnata nell’animazione delle manifestazioni dedicate al Santo patrono di Peregallo.

“Oggi piangiamo la scomparsa di un amico e di una persona che ha sempre lavorato per il bene della comunità di Peregallo – le parole di cordoglio di Angelo Viganò, presidente della Raselp – Lo ringraziamo di cuore per il prezioso contributo offerto alla nostra frazione e lo ricorderemo sempre come una persona disponibile, laboriosa e di grande generosità”.

I funerali dell’87 verranno celebrati domani, martedì, alle 10.30 nella chiesa dell’Annunciazione della “sua” Peregallo, pronta a tributargli l’ultimo saluto.