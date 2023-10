Sale su un treno "armato" con cocci di bottiglia, poi lo prende a sassate: far west a Carnate

Una mattinata di ordinaria follia. E’ quella andata in scena sabato in stazione a Carnate, dove due giovani di origini nordafricane hanno seminato il panico sui binari. Ma anche su un treno, preso letteralmente a sassate durante l’ennesimo episodio di degrado e violenza.

Sale su un treno "armato" con cocci di bottiglia, poi lo prende a sassate

L’allarme è scattato poco dopo le 8.30, quando due individui in stato di alterazione, che poco prima facevano apprezzamenti ad alta voce alle ragazze di passaggio, hanno iniziato a malmenarsi tra di loro proprio di fronte alla biglietteria.

Uno dei due si è allontanato; l’altro, ancora sanguinante, dopo essersi rialzato ha recuperato una bottiglia di vetro da un cestino, l’ha rotta, e con i cocci in mano è salito su un treno in partenza con fare minaccioso verso i pendolari (tra cui molti studenti) che intanto, allarmati, chiedevano di far partire il convoglio.

L'azione del capotreno

Prontamente, e a proprio rischio, il capotreno ha inseguito l’uomo tra i vagoni, riuscendo a bloccarlo e a trascinarlo immediatamente fuori dal treno prima che potesse fare del male a qualcuno.

L'individuo, a quel punto, è tornato sui binari per prendere dei sassi, iniziando a lanciarli contro la gente dietro alle porte del treno che, per fortuna si stavano chiudendo. Dopodiché, ancora in stato di alterazione, ha nuovamente attraversato i binari proprio nel momento in cui stava per sopraggiungere un altro treno, che solo per un soffio non l'ha centrato.

