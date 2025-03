Salta lo stop e finisce addosso a un'altra auto: patente ritirata al conducente di una Toyota, che tra l'altro, avendola conseguita all'estero, non aveva provveduto a convertirla. E' successo a Meda.

Patente ritirata a Meda

Dall’entrata in vigore del nuovo Codice della strada la Polizia Locale medese ha ritirato svariate patenti. Nella serata di lunedì 3 marzo 2025 è stata ritirata l’ennesima patente di guida in seguito a un sinistro stradale.

L'automobilista aveva saltato lo stop in via Della Cavalla

Il conducente di un veicolo Toyota non ottemperava allo stop tra via Della Cavalla e via Vignazzola, urtando un secondo veicolo. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale medese, che dopo gli accertamenti del caso ha ritirato la patente all'automobilista che ha provocato l'incidente, per aver provocato lesioni a terzi in occasione di sinistro stradale.

Sanzionato anche per non aver convertito la patente e per omessa revisione

Non solo: è stato sanzionato per non aver convertito la patente di guida estera e per omessa revisione.