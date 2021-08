Salvati due gattini abbandonati in una scatola. Sabato pomeriggio una residente nella zona di via XX Settembre ha trovato i due cuccioli e allertato la Polizia Locale

Erano affamati, impauriti e feriti i due gattini trovati in una scatola di cartone in via XX Settembre, a Nova Milanese, vicino al canale Villoresi. Chissà da quanto tempo i due cuccioli di appena un mese e 40 giorni erano stati lasciati in quelle condizioni, senza né acqua né cibo. Troppo piccoli per potersela cavare da soli, se nessuno fosse intervenuto non sarebbero sopravvisuti. Per sabato pomeriggio fortuna una residente nella zona ha udito il miagolìo e ha trovato i gattini abbandonati

Denutriti e impauriti, sono stati affidati al canile Fusi

La novese ha subito allertato la Polizia Locale che è accorsa in via XX Settembre e preso in carico i cuccioli. I gattini erano piuttosto denutriti e se ne stavano ranicchiati in un angolo della scatola, uno di loro aveva anche qualche problema agli occhietti. Dopo averli portati in comando, gli agenti hanno cercato di far sentire i piccoli al sicuro, nel frattempo si sono adoperati per cercare un luogo che potesse accoglierli. I cuccioli sono stati quindi affidati alle cure degli operatori del canile Fusi di Lissone, in attesa di essere adottati.