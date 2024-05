Salvato da infarto con elettrocardiogramma in farmacia e diagnosi da remoto

Grazie a un elettrocardiogramma eseguito in farmacia e diagnosticato attraverso la telemedicina, è stato salvato da un infarto in corso. E’ successo alla farmacia Dante di via Dante Alighieri a Cesano Maderno, dove alle 9.30 di ieri, martedì 28 maggio, un 59enne di Seveso si è recato per sottoporsi a Ecg su consiglio della sua dottoressa di Medicina generale, Federica Pallavicini.

Salvato da infarto con elettrocardiogramma in farmacia

Il sevesino si era recato in farmacia riferendo di soffrire, da domenica sera, un pungente dolore alla bocca dello stomaco e difficoltà respiratoria. “Uno dei miei venti collaboratori, il dottor Samuele Adamo, ha eseguito l’elettrocardiogramma - spiega Gianangelo Cocchi, 75 anni, titolare della farmacia di Binzago - Subito dopo aver avuto il tracciato lo abbiamo inviato all’ospedale di Brescia, centro servizi di telemedicina, che ci ha immediatamente ricontattato e avvisato di chiamare il 112 perché avevano rilevato l’infarto in corso”.

Sottoposto a un intervento di angioplastica d'urgenza

Sul posto un'ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca e l'automedica. L’uomo, sottoposto a un secondo Ecg, è stato quindi trasportato in ambulanza all’ospedale di Desio, dove è stato sottoposto a un intervento di angioplastica d’urgenza. Secondo il dottor Cocchi, che è anche tesoriere dell’Ordine dei farmacisti di Milano, Monza e Brianza e Lodi, “questo episodio, il primo in 14 anni di elettrocardiogrammi nella nostra farmacia, mette in risalto il fondamentale servizio svolto dalle farmacie nel territorio: presenti ovunque, anche nei centri più piccoli e meno popolosi, sono veri e propri presidi di prossimità per l’intera cittadinanza”.