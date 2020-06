Salvini: Conte e Azzolina imparino da Briosco come si lavora

Sulla scuola il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina devono imparare da Briosco. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini in una nota stampa diffusa in questi minuti.

Briosco… esemplare

A conquistare Salvini è stato il progetto del centro estivo che a Briosco prenderà il via lunedì, all’oratorio di Capriano, grazie all’impegno del Comune e alla collaborazione della cooperativa “Il Melograno” e della Comunità pastorale San Vittore. Progetto dal quale il Governo, secondo il leghista, dovrebbe prendere spunto per risolvere il grande problema legato al rientro in classe a settembre.

Mentre il governo non sa dire se, come e quando riapriranno le scuole, molti comuni italiani fanno capire a Conte ed Azzolina come si lavora: a Briosco, provincia di Monza e Brianza, è partito il progetto per avviare in totale sicurezza i centri estivi e con particolare attenzione per i ragazzi disabili. Complimenti al sindaco Antonio Verbicaro e a tutta la sua squadra: dalle parole ai fatti, ha scritto Matteo Salvini.

Si parte lunedì