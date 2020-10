Salvini-Crozza e il tour dei comizi che fa tappa a Burago Molgora.

Ha strappato come al solito tante risate l’imitazione di Matteo Salvini fatta ieri sera, venerdì, da Maurizio Crozza durante il suo spettacolo televisivo su “La Nove”. E qualche sorriso in più è sicuramente arrivato dai buraghesi davanti alla tv. Crozza ha interpretato il leader della Lega costretto a rinunciare, suo malgrado a decine di comizi, in tutta Italia per essere presente a Catania dove, come noto, è sotto processo.

E via quindi, con un lungo elenco di località, da Nord a Sud, con tanto di inversione a U, a cui Salvini-Crozza avrebbe dovuto fare visita. E per ben due volte nella lista è finito anche Burago Molgora.

