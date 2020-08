Salvo del Grande Fratello cerca un pizzaiolo a Cesano… ed è polemica. Tante le critiche al suo annuncio su Facebook. E la risposta non si è fatta attendere.

Un semplice annuncio di lavoro (che,di questi tempi ,non è proprio semplice trovare). La ricerca di un pizzaiolo, per il solo mese di settembre, per una pizzeria di Cesano Maderno.

Non una qualunque però… perché si tratta di una delle pizzerie di Salvo Veneziano, ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, che tutti sicuramente ricordano.

L’ex Gieffino ha messo l’annuncio sul suo profilo Facebook, seguito da migliaia di persone, poche ore fa. Pensava di ricevere diverse candidature mentre per il momento sembra aver innescato solo una fitta polemica.

Tantissimi i commenti al post, datato lunedì 17 agosto, in cui annuncia la ricerca di personale per sostituire un dipendente in ferie. E in diversi casi, lo si evince dal video pubblicato ieri sera dallo stesso Salvo, si tratta di critiche o meglio di dubbi e perplessità soprattutto sulla retribuzione.

La risposta dell’ex Gieffino, da sempre noto per il suo temperamento sanguigno, non si è fatta attendere.

“La gente sa fare solo una cosa, criticare. C’è fame, c’è crisi, c’è disoccupazione… no… ti devono criticare – commenta nel video postato su Facebook. Io sono un bravissimo datore di lavoro – prosegue – i miei dipendenti me lo dicono tutti i giorni”.

L’attività dopo il Grande Fratello

A differenza di molti suoi “coinquilini” della casa più spiata d’Italia, però, Salvo non ha tentato la carriera nel mondo dello spettacolo. Una volta uscito dal GF ha continuato la propria attività di pizzaiolo.

Spentesi le luci dei riflettori, Veneziano ha trasformato la propria bottega in un’attività imprenditoriale, soprattutto al Nord Italia e in Brianza. Le sue pizzerie si trovano a Nova Milanese, Cesano Maderno, Bovisio Masciago. e Cologno Monzese.

La partecipazione al Grande Fratello Vip a gennaio

Di Salvo Veneziano avevamo parlato recentemente, a gennaio, quando, dopo 20 anni, aveva deciso di varcare nuovamente la porta della casa più spiata d’Italia, partecipando al Grande Fratello Vip. La sua partecipazione al programma tuttavia è durata pochi giorni. Il 13 gennaio è stato infatti squalificato a causa di alcune sue espressioni e affermazioni che hanno violato le regole e lo spirito del programma.

