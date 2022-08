La San Giorgio '79 piange il suo presidente onorario. Piergiorgio Caspani, storico volto della società desiana e noto imprenditore. Aveva 87 anni.

In lutto la San Giorgio '79

Una triste notizia ha scosso il mondo dello sport desiano. Il presidente onorario, oltre che fondatore della società di ginnastica San Giorgio '79, Piergiorgio Caspani, è scomparso a 87 anni. Caspani è venuto a mancare nella giornata di ieri, venerdì 5 agosto. Tra i tanti successi, sotto la sua presidenza la società era riuscita, nel 2014, a conquistare il primo storico scudetto nella ginnastica ritmica, dominando il campionato nazionale a squadre di serie A1, a cui si sono aggiunti altri due tricolori nel 2015 e nel 2016. Il funerale si svolgerà lunedì 8 agosto alle 14.30 nella Basilica dei Santi Siro e Materno.

Il cordoglio dell'Amministrazione

Messaggi di cordoglio sono arrivati anche dall'Amministrazione comunale. "É purtroppo mancato il presidente onorario della Ginnastica San Giorgio Piergiorgio Caspani - ha commentato l'assessore Luca Ghezzi - Figura di riferimento per lo sport desiano e per tutto il mondo della ginnastica, è in larga parte per merito suo che Desio può vantare una delle società più importanti a livello nazionale e la presenza delle Farfalle". Ha aggiunto il sindaco Simone Gargiulo: "Con grande dispiacere apprendo questa notizia. Desio perde un grande riferimento per lo sport, condivido in questo il pensiero del nostro assessore Luca Ghezzi . Sincere e sentite condoglianze alla famiglia, con un abbraccio particolare al mio caro amico Edoardo e a tutto il movimento sportivo tanto amato dal signor Caspani".