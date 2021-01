San Sebastiano, encomio agli agenti del corpo di Polizia locale Brianza Est. Il riconoscimento per il servizio svolto durante l’emergenza sanitaria è stato consegnato nella mattina odierna a tutti i vigili attivi sul territorio di Bellusco, Mezzago, Cavenago e Ornago.

Momento di grande emozione questa mattina, mercoledì 20 gennaio 2021, al comando di Polizia locale Brianza Est, dove tutti gli agenti, al seguito del comandante Alessandro Benedetti, sono stati premiati con uno speciale encomio da parte delle Amministrazioni comunali di Bellusco, Mezzago, Cavenago e Ornago per il prezioso servizio svolto nella gestione della pandemia Covid. Un’occasione davvero simbolica e toccante, dato che proprio oggi si celebra la ricorrenza di San Sebastiano, riconosciuto come patrono e protettore della Polizia locale.

Dopo la benedizione del comando impartita dal parroco don Arnaldo Mavero, a prendere la parola sono stati i rappresentati delle Amministrazioni comunali, Mauro Colombo (sindaco di Bellusco), Davide Fumagalli (sindaco di Cavenago), Egle Scaccabarozzi (assessore di Ornago) e Carlo Severgnini (assessore di Mezzago), che hanno voluto porgere il sentito ringraziamento a nome di tutte e quattro le comunità servite con impegno, dedizione e spirito di sacrificio dagli agenti della Brianza Est.

“In questi mesi siete andati anche oltre al regolare servizio e questo non può che farvi onore – il plauso delle istituzioni – Il vostro è stato un servizio tra le persone e per le persone, sempre orientato al bene del prossimo e con quella umanità che da sempre connota il vostro lavoro. Non possiamo che essere orgogliosi di voi e del vostro apporto alle comunità: per questo a tutti voi e al comandante Benedetti rivolgiamo il nostro più sentito ringraziamento”.