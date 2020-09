Sanificazione straordinaria a scuola dopo il voto

Sanificazione straordinaria all’interno delle scuole di Usmate Velate dopo il voto per il referendum che si terrà questo fine settimana.

“Nei giorni scorsi ho ricevuto alcune lettere di genitori che mi manifestano le loro preoccupazioni in merito allo svolgimento del Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre nei plessi scolastici. Sono affermazioni che condivido e per le quali il Comune si è mosso con l’obiettivo di mettere in atto ulteriori interventi oltre a quelli già previsti dal protocollo sanitario e di sicurezza emesso dal Governo per lo svolgimento delle votazioni. Per questo motivo, abbiamo pianificato una sanificazione straordinaria dei plessi in cui si potrà votare così da consentire il rientro in classe dei ragazzi e degli insegnanti in totale sicurezza”.

Così il Sindaco di Usmate Velate, Lisa Mandelli, nel rispondere alle sollecitazioni giunte da concittadini in merito allo svolgimento della consultazione referendaria che verrà svolta nei tradizionali seggi nei quali si vota anche per le elezioni Amministrative, Regionali, Politiche ed Europee.

“Il Comune ha valutato anche l’utilizzo di palestre o di altre sedi per ospitare i seggi – prosegue il Sindaco Mandelli – purtroppo questa soluzione non è praticabile nel breve periodo per motivazioni logistiche e ragioni economiche. Sta di fatto che far svolgere il Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre in altre date differenti da quelle scolastiche avrebbe aiutato la scuola a ripartire con più tranquillità, con meno preoccupazioni, in un periodo di grandi incertezze causa Coronavirus. Nonostante questo, ci siamo attivati per far sì che sia la tornata referendaria che le successive lezioni vengano svolte in sicurezza”.