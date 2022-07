Sant'Alessandro perde la sua decana, addio alla volontaria tuttofare di Villasanta

La piccola chiesa di Sant'Alessandro di Villasanta e, più in generale, tutto il paese dicono addio alla volontaria dal cuore grande.

Si è spenta stamattina Giovanna Ferrario. La donna aveva 81 anni ed era molto conosciuta e apprezzata non solo negli ambienti parrocchiali ma anche in tutto il paese.

Era lei che si prendeva cura, da tantissimi anni, sia della chiesetta che si trova nell'omonima piazza della frazione, sia del sagrato. In tanti, passando lungo via Da Vinci in macchina, a piedo o in bicicletta, avranno notato almeno una volta nella loro vita la donna in azione a pulire il sagrato o a bagnare le piante e i vasi che abbelliscono la piazza. Infaticabile, una vera forza della natura che si è sempre contraddistinta per l'umiltà e la passione.

Volontaria tuttofare

Aveva sempre la scopa in mano o uno straccio per pulire la polvere. Ferrario era una volontaria tuttofare dal cuore grande che, però, amava mettersi a disposizione in silenzio, senza farsi notare o senza far pesare ciò che faceva.

La donna non amava apparire anzi adorava stare dietro le quinte. Solitamente si alzava molto presto, all'alba. Alle 5.30 era già in piedi e lei, che abitava a meno di un centinaio di metri dalla chiesetta, sia d'estate che d'inverno la prima cosa che faceva era quella di sistemare il sagrato, ripulirlo e tenere bagnate le piante.

La malattia

Una grande opera di volontariato che la donna ha portato avanti fino a qualche mese fa, fino alla scoperta della malattia che giorno dopo giorno l'ha resa sempre più incapace di mettersi a disposizione del bene comune. Gli ultimi anni della sua vita la donna li ha vissuti insieme al fratello Paolo.

Il cordoglio dell'assessore Laura Varisco

Anche l'assessore alle Politiche Sociali Laura Varisco conosceva molto bene la donna per via dell'impegno comune negli ambienti parrocchiali. "A nome mio e di tutta l'Amministrazione comunale mi unisco al cordoglio per la scomparsa della signora Giovanna, come la chiamavo io - ha sottolineato Varisco che oggi pomeriggio, martedì, si è recata alla camera ardente allestita dove abitava la donna, in via Da Vinci - Era una grande volontaria. Ogni volta che passavo da Sant'Alessandro lei c'era sempre. Ultimamente avevo notato la sua assenza. Purtroppo la malattia se l'è portata via per sempre ma il suo ricordo e il suo esemprio rimarranno per sempre con noi".

Le esequie della donna verranno celebrate domani, mercoledì 27 luglio 2022 alle ore 15.30 nella chiesa di Sant'Anastasia di Villasanta.