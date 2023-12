Giro di vite in Stazione a Carnate contro venditori abusivi ed esercizi non in regola.

Sanzioni e sequestri, giro di vite in Stazione a Carnate

Continua con successo l’attività di controllo e presidio del quartiere da parte delle Forze dell’ordine. Nelle ultime settimane gli agenti della Polizia locale hanno intensificato la propria presenza tra le vie della Stazione, anche nelle ore serali, per garantire il rispetto delle norme e soprattutto maggior sicurezza dei cittadini, residenti e pendolari compresi.

Proprio uno degli ultimi pattugliamenti ha portato gli uomini del comandante Massimiliano Borini a intervenire con l’allontanamento dal sottopasso della ferrovia di un venditore ambulante: ovviamente sprovvisto di qualsiasi licenza, l’uomo è stato debitamente sanzionato, mentre il materiale esposto è stato interamente posto sotto sequestro.

Non solo, perché anche i controlli all’interno degli esercizi della zona hanno portato al rilevamento di alcuni illeciti di carattere normativo. Anche in questo caso gli agenti non hanno potuto far altro che intervenire con i dovuti provvedimenti di carattere amministrativo. Sanzioni che, nel complesso delle ultime settimane, sono arrivate a un totale di quasi 5mila euro.

In arrivo un nuovo agente

«I controlli capillari che abbiamo deciso di attivare, anche nelle fasce serali, in determinate zone del paese stanno dando i propri frutti grazie all’attento lavoro della nostra Polizia locale - il commento del sindaco Rosella Maggiolini - Ad essa si affiancano occasionalmente i colleghi di Cornate d’Adda e ovviamente i Carabinieri della stazione di Bernareggio, che ancora una volta ringrazio per la presenza sempre più costante sul territorio a favore della nostra comunità. Il tema della sicurezza è certamente una priorità per questa Amministrazione. Nei primi mesi dell’anno nuovo verrà assunto un nuovo agente, grazie al quale il comando verrà implementato per un totale di quattro unità operative».

(nella foto il materiale sequestrato a un venditore ambulante in stazione dalla Polizia locale)